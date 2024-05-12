الشرطة الكندية تقمع متظاهرين داعمين لفلسطين

وطنا اليوم:قامت الشرطة الكندية بتفكيك مخيم مؤيد للفلسطينيين بالقوة في جامعة ألبرتا بمدينة إدمنتون (ألبرتا، غرب البلاد)، حيث قامت بإيقاف ثلاثة أشخاص.

وجرى ذلك بعد يومين فقط من إخلاء مخيم مماثل بنفس الطريقة في مدينة كالغاري، التي تقع في نفس المقاطعة.

وبدأ الاحتجاج في الحرم الجامعي يوم الخميس الماضي، حيث خرج الطلاب للتظاهر ضد العدوان على قطاع غزة وللمطالبة بكشف الاستثمارات الجامعية وقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي يوم السبت، قامت الشرطة بإخلاء المعتصمين بناءً على طلب رئيس الجامعة، بعد أن بلغ عددهم حوالي المئة شخص.

وصرح رئيس الجامعة بيل فلاناغان في بيان بأن “أمن المجتمع الجامعي في خطر” وأن جميع محاولات الحوار قد فشلت، مشيرًا إلى أن “الغالبية العظمى” من المتظاهرين غادروا المكان بسلام بعد تحذيرات متكررة.

من جهتها، أكدت الشرطة أن حوالي خمسين شخصًا قاوموا عملية الإخلاء، وتم اعتقال ثلاثة منهم من خارج الجامعة، دون تقارير عن وقوع إصابات.

مجموعة “بيبلز يونيفيرسيتي أوف بالستاين” الطلابية أفادت بإصابة أربعة طلاب، حيث تم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وانتقدت المجموعة استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، بالإضافة إلى استخدام الهراوات والدراجات لمهاجمة المتظاهرين جسديًا، مستندة إلى مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت.

متحدث باسم الشرطة أكد استخدام “ذخيرة خاصة”، لكنه نفى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من تفكيك الشرطة مخيمًا احتجاجيًا مماثلًا في كالغاري، وهي أكبر مدينة في مقاطعة ألبرتا.

وفيما يتعلق بمؤيدي الفلسطينيين في الجامعات الكندية، فقد أنشئت مخيمات مماثلة في جامعات أخرى مثل جامعة ماكجيل في مونتريال، التي قررت الإدارة بدء إجراءات تفكيك مخيم الاعتصام اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وبالمثل، يخيم مئات الأشخاص في جامعة ماكجيل منذ أسبوعين.