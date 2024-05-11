بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بايدن: وقف إطلاق النار ممكن “غداً” في غزة .. “إذا أُفرج عن الرهائن”

منذ ساعة واحدة
بايدن: وقف إطلاق النار ممكن “غداً” في غزة .. “إذا أُفرج عن الرهائن”

وطنا اليوم_اكد الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ وقف إطلاق النار ممكن “غداً” في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

 

وخلال حفل لجمع التبرّعات أقيم خارج سياتل في منزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، قال بايدن بعد أن تجنّب الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة الجمعة، إنّه “إذا أطلقت حماس سراح الرهائن فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غداً”.

 

وأضاف أمام حشد من نحو مئة شخص “قالت إسرائيل إن الأمر يعود إلى حماس، إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، يمكننا إنهاء الأمر غدا. ووقف إطلاق النار سيبدأ غدا”.

 

وأثار الرئيس بايدن هذه القضية بعد أن حذر إسرائيل الأربعاء من أنه سيتوقف عن تزويدها قذائف مدفعية وأسلحة أخرى إذا هاجمت قواتها مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة، معربا عن أسفه لسقوط قتلى مدنيين بقنابل أميركية.

 

وكان بايدن قد صرّح في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “سي ان ان” أنه “إذا هاجموا رفح، لن أزوّدهم الأسلحة التي تُستخدم… للتعامل مع المدن”.

 

وفشلت حماس وإسرائيل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف النار على الرغم من جولات متكررة من المفاوضات غير المباشرة.

 

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

 

وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

 

ردّاً على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط 34971 غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:57

أهالي 600 جندي إسرائيلي للجيش: نعارض اجتياح رفح

22:51

اللاعب التونسي الياس برهومي يظفر بلقب النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف على ملاعب أيلة

21:05

الاحتلال يدمر نحو 80 % من مقدرات دفاع مدني غزة

20:04

انطلاق ثاني مراحل السلال الغذائية التي تتوجه براً من الأردن إلى أهلنا في غزة

18:55

وفاة مدير مكتب نائب حالي أثناء العمل في مكتبه

18:45

ضمن زيارة بعثة تجارية مصرية للأردن

18:25

حزب إرادة يضع سياساته العامة في شتى المجالات نحو برنامج طموح وواقعي وشامل ينسجم مع لونه السياسي

18:00

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : عندما يطلقون “الذباب” للنيل من أشراف الأردن والعرب 

17:11

المعايطة: تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب تعزز مشاركة الشباب

16:25

إعلام عبري: حماس أعادت تنظيم صفوفها بشمالي غزة

15:48

3.28 مليار دينار فوائض مالية تأمينية للضمان لآخر سبع سنوات

15:30

نتنياهو وسؤال البقاء في السلطة!

وفيات
التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيماتالدكتور موسى المهيرات العبادي ( أبو فارس)معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامد