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المعايطة: تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب تعزز مشاركة الشباب

منذ ساعتين
المعايطة: تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب تعزز مشاركة الشباب

وطنا اليوم_رعى رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، المنتدى الاقتصاديّ الشبابيّ السّادس عشر تحت عنوان “أولويّات الاقتصاد المستقبليّة من وجهة نظر الشباب”، والذي عُقد اليوم السبت بحضور طلابٍ وخبراء اقتصاديّين.

وألقى المعايطة الضّوء على الأهميّة الاستراتيجيّة للتعديلات الأخيرة في قانوني الانتخاب والأحزاب، موضّحًا كيف تُساهمُ هذه التعديلات في تمكين الشّباب وزيادة فعاليّتهم السّياسيّة.

 

وأكّد المعايطة على أنّ هذه التغييرات لا تُعزّز فقط المُشاركة السياسيَّة، ولكنّها توفّر أيضًا الأساس لنموّ اقتصاديّ مُستدامٍ يضمنُ تحقيق الاستقرار والنهضة.

 

وتفاعل الطّلاب مع المعايطة، طارحين أسئلةً واستفساراتٍ حول الدّور المُتوقّع للشّباب في العمليّة السّياسيَّة وكيفيّة إسهامهم في تحقيق التّنمية الاقتصاديّة.

 

وأضاف المعايطة أنّ هذه اللقاءات تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز الحوار المباشر والبنّاء بين الشباب والمسؤولين، ممّا يُعزّز من الشفافيّة والمُشاركة في صناعة القرار.


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