إعلام عبري: حماس أعادت تنظيم صفوفها بشمالي غزة

وطنا اليوم_ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، السبت، أن قوة حركة المقاومة الفلسطينية حماس وما تضمه من كتائب (المقاومين) ما زال لديها القدرة على مقاومة الاحتلال، بل إنها تعيد جمع صفوفها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن حماس أعادت تنظيم صفوفها في شمالي قطاع غزة.

ذلك فيما قال خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس، يوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد الهدوء والتوصل إلى اتفاق حقيقي لتبادل الرهائن بالأسرى لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب.

وأضاف الحية أن “حماس لم تعلق ولم تنسحب من المفاوضات، بل إن الاحتلال انقلب على اقتراح الوسطاء”.