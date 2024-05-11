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إعلام عبري: حماس أعادت تنظيم صفوفها بشمالي غزة

منذ ثانيتين
بدأت أجنحة عسكرية فلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، في تنظيم مناورة عسكرية. وتهدف المناورة، التي تنفّذها "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة"، إلى "رفع كفاءة وجهوزية مقاتلي الفصائل، للقتال في مختلف الظروف". وتضم الغرفة المشتركة، الأذرع العسكرية للفصائل بغزة، باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. ومن أهم الأجنحة العسكرية المنضوية في إطار الغرفة المشتركة، كتائب عز الدين القسام، التابعة لحركة حماس، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي. وقال "أبو حمزة"، الناطق باسم كتائب "سرايا القدس"، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي في كلمة نيابة عن الفصائل المشاركة، خلال مؤتمر صحفي، صباح الثلاثاء "نعلن عن بدء مناورة الركن الشديد، في إطار تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة". ( Ali Jadallah - وكالة الأناضول )

وطنا اليوم_ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، السبت، أن قوة حركة المقاومة الفلسطينية حماس وما تضمه من كتائب (المقاومين) ما زال لديها القدرة على مقاومة الاحتلال، بل إنها تعيد جمع صفوفها.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن حماس أعادت تنظيم صفوفها في شمالي قطاع غزة.

ذلك فيما قال خليل الحية، المسؤول الكبير في حماس، يوم الجمعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد الهدوء والتوصل إلى اتفاق حقيقي لتبادل الرهائن بالأسرى لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب.

وأضاف الحية أن “حماس لم تعلق ولم تنسحب من المفاوضات، بل إن الاحتلال انقلب على اقتراح الوسطاء”.

وقالت الحركة الفلسطينية امس الجمعة إن الجهود الرامية إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة عادت إلى المربع الأول بعد أن رفضت إسرائيل فعليا اقتراحا قدمه الوسطاء.


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