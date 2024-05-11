بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

3.28 مليار دينار فوائض مالية تأمينية للضمان لآخر سبع سنوات

منذ ساعة واحدة
3.28 مليار دينار فوائض مالية تأمينية للضمان لآخر سبع سنوات

وطنا اليوم_  قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قيمة الفوائض المالية التأمينية المتحققة لمؤسسة الضمان والتي تم تحويلها لصندوق استثمار أموال الضمان في السنوات السبع الأخيرة (2017 – 2023) بلغت ما مقداره 3.28 مليار دينار.

وفيما يلي تفاصيلها لكل سنة من السنوات المذكورة:

١) سنة 2017: 590.1 مليون دينار.

٢) سنة 2018: 572.3 مليون دينار.

٣) سنة 2019: 529.2 مليون دينار.

٤) سنة 2020: 388.5 مليون دينار.

٥) سنة 2021: 376.7 مليون دينار.

٦) سنة 2022: 467 مليون دينار.

٧) سنة 2023: 360 مليون دينار (تقريبي).

وأضاف الصبيحي أن الفوائض التأمينية تعني الفارق ما بين إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات وتوابعها ونفقاتها على المنافع التأمينية المختلفة ونفقاتها الإدارية. وأوضح أن هذه الفوائض تُشكّل أكثر من (50%) من نسبة النمو في موجودات المؤسسة خلال السنوات المذكورة.

https://www.ammanvoice.net/article/


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:25

إعلام عبري: حماس أعادت تنظيم صفوفها بشمالي غزة

15:30

نتنياهو وسؤال البقاء في السلطة!

14:45

توضيح مهم من الأمانة حول تصوير المخالفات داخل المركبات

13:39

جيش الاحتلال يقرر العودة إلى جباليا وإجلاء سكانها

13:09

الخطايبه ضيف VIP في مؤتمر المبدعين الخليجيين بجامعة هارفارد 2024

12:38

دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ما له وما عليه

12:36

علامة أورنج التجارية تطفئ شمعتها الثلاثي

12:22

مدير ناسا يزور السعودية لبحث التعاون الفضائي

12:18

الكوفحي : البلدية كانت وستبقى حاضنة وداعمة لكل أشكال العمل الانساني والنشاط الثقافي في المدينة

11:36

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

11:21

رئيس استشاري الميثاق يحاور عدد من أبناء المحافظات والبوادي حول قانوني الانتخاب والاحزاب

11:19

ثمنُ العودةِ من التيه

وفيات
التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيماتالدكتور موسى المهيرات العبادي ( أبو فارس)معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامد