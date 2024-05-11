3.28 مليار دينار فوائض مالية تأمينية للضمان لآخر سبع سنوات

وطنا اليوم_ قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قيمة الفوائض المالية التأمينية المتحققة لمؤسسة الضمان والتي تم تحويلها لصندوق استثمار أموال الضمان في السنوات السبع الأخيرة (2017 – 2023) بلغت ما مقداره 3.28 مليار دينار.

وفيما يلي تفاصيلها لكل سنة من السنوات المذكورة:

١) سنة 2017: 590.1 مليون دينار.

٢) سنة 2018: 572.3 مليون دينار.

٣) سنة 2019: 529.2 مليون دينار.

٤) سنة 2020: 388.5 مليون دينار.

٥) سنة 2021: 376.7 مليون دينار.

٦) سنة 2022: 467 مليون دينار.

٧) سنة 2023: 360 مليون دينار (تقريبي).

وأضاف الصبيحي أن الفوائض التأمينية تعني الفارق ما بين إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات وتوابعها ونفقاتها على المنافع التأمينية المختلفة ونفقاتها الإدارية. وأوضح أن هذه الفوائض تُشكّل أكثر من (50%) من نسبة النمو في موجودات المؤسسة خلال السنوات المذكورة.

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