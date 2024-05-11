توضيح مهم من الأمانة حول تصوير المخالفات داخل المركبات

وطنا اليوم_ أكد الناطق الرسمي في أمانة عمان، ناصر الرحامنة، أنه حتى الآن لا توجد كاميرات مخصصة لتصوير المخالفات داخل المركبات في مناطق أمانة عمان.

وأوضح الرحامنة : الأمانة ما تزال تقوم بتحضير وثائق العطاءات لهذا المشروع، وأشار إلى أنه من المتوقع تركيب الكاميرات نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

وأكد الرحامنة أن الكاميرات المقرر تركيبها ستكون متعددة الاستخدامات، بما في ذلك رصد مخالفات السير.

وأضاف الرحامنة أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستشمل مناطق مثل بسمان والمدينة واليرموك وبدر ونزال والعبدلي.

وأكد أنه لا توجد كاميرات مخصصة لتسجيل مخالفات ارتداء حزام الأمان داخل الأنفاق أو في أماكن أخرى في مناطق الأمانة.