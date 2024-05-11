بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مدير ناسا يزور السعودية لبحث التعاون الفضائي

منذ 22 ثانية
مدير ناسا يزور السعودية لبحث التعاون الفضائي

وطنا اليوم_في إطار تعزيز التعاون الدولي واستخدام الفضاء بشكل سلمي، يعتزم مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون زيارة السعودية في الفترة من 12 إلى 16 مايو.

وسيلتقي نيلسون مسؤولي وكالة الفضاء السعودية وغيرهم من كبار المسؤولين لمناقشة التعاون المستقبلي وتأكيد أهمية التعاون الفضائي المدني للعلاقات الأوسع بين الولايات المتحدة والسعودية. ومن المقرر أن يتفاعل الطلاب مع نيلسون حول أهمية التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وأدوارها.

 

ويتزايد الاهتمام بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الفضاء وتقنياته، خصوصاً في ظل التركيز السعودي المستمر على بحث فرص التعاون الاستراتيجي في تطوير قطاع الفضاء، والاستثمار في المشاريع المشتركة المستقبلية في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:18

الكوفحي : البلدية كانت وستبقى حاضنة وداعمة لكل أشكال العمل الانساني والنشاط الثقافي في المدينة

11:36

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

11:21

رئيس استشاري الميثاق يحاور عدد من أبناء المحافظات والبوادي حول قانوني الانتخاب والاحزاب

11:19

ثمنُ العودةِ من التيه

11:15

استثمار صناعي جديد في “الحسين الصناعية يوفر ٥٠ فرصة عمل

11:13

النساء في غزّة … للشاعرة هند زيتوني/سوريا

11:09

عمان الأهلية تختتم مشاركتها بفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني

10:22

خبراء أمميون: غزو رفح انتهاك صارخ لالتزامات “إسرائيل” كقوة محتلة

00:34

غضب عارم في إسرائيل على قرار الجمعية العامة رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة

23:32

عاجل ضبط حدث يبلغ 12 عاما يقود مركبة في عمان

22:30

أمير الكويت: لن أسمح لأحد باستغلال الديموقراطية لتحطيم الدولة

21:19

هل سيرحل المكتب السياسي لحماس من قطر ؟

وفيات
التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيماتوفيات الجمعة 10-5-2024وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيماتالدكتور موسى المهيرات العبادي ( أبو فارس)معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامد