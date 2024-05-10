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غضب عارم في إسرائيل على قرار الجمعية العامة رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة

منذ 27 ثانية
غضب عارم في إسرائيل على قرار الجمعية العامة رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة

شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما على الأمم المتحدة بعد اتخاذ الجمعية العامة قرارا برفع مكانة الفلسطينيين في المنظمة الدولية.

وقال كاتس في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن “قرار ترقية مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة هو مكافأة لإرهابيي حماس بعد ارتكابهم أكبر مجزرة ضد اليهود منذ المحرقة”. واشار إلى أن القرار يشكل دعما لحماس في خضم مفاوضات وقف النار في غزة وعقد صفقة تبادل أسرى”.

وقال كاتس أن القرار “يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق” وقف للنار في غزة.

 

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.

 

صوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.


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