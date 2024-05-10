معالي الدكتور بسام التلهوني ينضم لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج 

وطنا اليوم_أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون العربي عن انضمام الوزير السابق والعين الحالي الدكتور بسام التلهوني عضوا في اللجنة الاستشارية .

يشار ان الدكتور التلهوني حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من الجامعة الأردنية

ودرجة الدكتوراة في القانون من جامعة إدنبره- بريطانيا عام‎ 1997 ‏كما عمل

‎ في صفوف القوات المسلحة الأردنية كقاضٍ عسكري.

‎وعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية من الأعوام 1997 و حتى عام 2006 في موضوع القانون التجاري وقانون الشركات،

و مراقبا عاما للشركات من الأعوام ‎ ‎2012-2010

كما شغل منصب وزير العدل في أربع حكومات متتالية مع أربعة رؤساء وزراء (د. عبدالله النسور، د. هاني الملقي،.د. عمر الرزاز. د. بشر الخصاونة) وخلالها عهد اليه بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية لفترات محددة

وهو عضو في مجلس الاعيان الحالي

‏ورئيسا لمجلس أمناء جامعة الحسين التقنية‎

وعمل محاميا وخبير في القانون نحو 25 عاما