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سفير الاحتلال يمزق الميثاق الأممي بعد التصويت لصالح فلسطين

منذ 17 ثانية
سفير الاحتلال يمزق الميثاق الأممي بعد التصويت لصالح فلسطين

وطنا اليوم:أنهى سفير الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد إردان كلمته أمام الجمعية العامة بعبارة “عار عليكم”، الجمعة، بعد تمزيق صفحات من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال قبل التصويت على مشروع قرار يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إنه يريد أن يتذكر العالم أجمع هذا “العمل غير الأخلاقي”، مضيفا أن الدول الأعضاء “تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها”.
وأضاف أن الجمعية تنتهك الميثاق بتجاوزها مجلس الأمن “واستهزاء معنى محبة السلام”، واصفا الفلسطينيين بـ “محبي الإرهاب”.
وقال: “سيكون هذا اليوم عارا على الأمم المتحدة، فالمنظمة التي تأسست في أعقاب القتل المنهجي لستة ملايين يهودي لا تهتم بميثاقها التأسيسي، وتدفع بنظام إبادة جماعية آخر يهدد وجود الشعب اليهودي”.
واعتمدت الجمعية العامة قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، بعد تصويت وافقت عليه 143 دولة.
ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.


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