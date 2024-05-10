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قتيلان مدنيان في قصف إسرائيلي لفريق صيانة جنوبي لبنان

منذ ساعتين
قتيلان مدنيان في قصف إسرائيلي لفريق صيانة جنوبي لبنان

وطنا اليوم:قتل شخصان بعد ظهر اليوم، في بلدة طيرحرفا اللبنانية الجنوببة جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على عمال كانوا يقومون بإصلاح أعطال على إحدى محطات إرسال تابعة لشبكة الهواتف الخلوية.
وقال مصدر أمني لبناني، “إن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت العمال بشكل مباشر؛ مما أدى إلى مقتل اثنين ونجاة الآخرين ومنهم عناصر في الدفاع المدني”.
وأشار المصدر إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة السابقة على بلدة بليدا إلى اثنين، أحدهما فلسطيني الجنسية إضافة إلى عدد من الجرحى”.
ولفت المصدر “إلى أن المدفعية الإسرائيلية تقصف بعنف بلدتي الخيام وبليدا بالقذائف المدفعية. كما تقصف أطراف بلدة العديسة بالقذائف الفسفورية”.


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