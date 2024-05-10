بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

عربيات ضمن قائمة افضل 100 قائد ضمن قطاع السياحة والسفر لعام 2024

منذ 8 ثواني
عربيات ضمن قائمة افضل 100 قائد ضمن قطاع السياحة والسفر لعام 2024

وطنا اليوم:كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أفضل 100 قائد في قطاع السياحة والسفر وضمت القائمة أبرز قادة الأعمال الذين يرأسون أكبر الشركات المحلية صاحبة البصمة المتميزة في المملكة العربية السعودية، وقبل كشف النقاب عنهم، أشارت فوربس الشرق الأوسط في تقريرها إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بموقع جغرافي استراتيجي وتاريخ وتراث ثقافي غني متنوع يسمح باستقطاب المستثمرين على حد سواء، ولعل عام 2023 أكبر شاهد على الازدهار السياحي.

وحل ضمن القائمة مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات بحسب ما نشرته الهيئة على صفحتها

وقالت الهيئة في منشورها

فخورون بتصنيف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ضمن قائمة افضل 100 قائد لقطاع السياحة والسفر في الشرق الاوسط من قبل forbes middle East

النص الاصلي من هنا

Abdul Razzaq Arabiyat


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:51

البطاينة للشباب من عجلون : النخب والمستفيدين من الوضع القائم سيدفعوا ما بوسعهم لكي لا تكونوا جزء من المشهد القادم .. فيديو وصور

16:44

وزيرة التنمية : حاجة متزايدة لتوفير الحضانات بالمملكة

16:37

توزيع ألف وجبة طعام مجانا يوميا بوسط البلد

16:05

30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

15:50

مسيراتٌ حاشدةٌ في المحافظات الأردنية لدعم صمود المقاومة

15:36

اليونان تفتح أبوابها للمصريين من أجل العمل في القطاع الزراعي

15:24

طائرة مروحية تجلي جنودا هاجمهم سرب دبابير في غزة

14:47

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها

14:00

التلفزيون البلجيكي يقطع تغطية يوروفيجن لبث رسالة احتجاج ضد الاحتلال

13:50

إغلاق المعابر يقطع شريان الحياة عن غزة .. كارثة إنسانية عميقة في القطاع

13:39

القسام تنصب الكمائن .. حدث أمني صعب في معارك غزة

13:31

رغم تهديد بايدن.. شحنات سلاح أميركية في الطريق لإسرائيل

وفيات
وفيات الجمعة 10-5-2024وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيماتالدكتور موسى المهيرات العبادي ( أبو فارس)معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامدوفيات الخميس 9-5-2024