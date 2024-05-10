عربيات ضمن قائمة افضل 100 قائد ضمن قطاع السياحة والسفر لعام 2024

وطنا اليوم:كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أفضل 100 قائد في قطاع السياحة والسفر وضمت القائمة أبرز قادة الأعمال الذين يرأسون أكبر الشركات المحلية صاحبة البصمة المتميزة في المملكة العربية السعودية، وقبل كشف النقاب عنهم، أشارت فوربس الشرق الأوسط في تقريرها إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بموقع جغرافي استراتيجي وتاريخ وتراث ثقافي غني متنوع يسمح باستقطاب المستثمرين على حد سواء، ولعل عام 2023 أكبر شاهد على الازدهار السياحي.

وحل ضمن القائمة مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات بحسب ما نشرته الهيئة على صفحتها

وقالت الهيئة في منشورها

فخورون بتصنيف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ضمن قائمة افضل 100 قائد لقطاع السياحة والسفر في الشرق الاوسط من قبل forbes middle East

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