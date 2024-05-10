البطاينة للشباب من عجلون : النخب والمستفيدين من الوضع القائم سيدفعوا ما بوسعهم لكي لا تكونوا جزء من المشهد القادم .. فيديو وصور

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة إن مشاركة أبناء القرى والبوادي وأبناء الطبقة الوسطى في الأحزاب، يقطع الطريق أمام بعض أصحاب الصالونات السياسية الذين يريدون البقاء في المشهد السياسي لحماية مصالحهم على حساب مشروع الإصلاح السياسي والأحزاب، ليبقوا هم من يتحكموا في المشهد.

وأضاف خلال لقاء الأمانة العامة للحزب مع طلبة كلية عجلون الجامعية وأعضاء الهيئة التدريسية، انه لا سبيل أمامنا سوى المشاركة في الأحزاب، من أجل التأثير في صنع القرار وتغيير الطبقة السياسية التي استأثرت بالقرار، وتسعى لتوريثه لأبنائها دون ان يقاسمها فيه أحد.

وشدد على أن المتضرر الأول من عدم نجاح التجربة الحزبية هو نحن جميعا في المحافظات والقرى والبوادي والمخيمات، والمستفيد الأول عند المشاركة الواسعة والمؤثرة نحن جميعا، مؤكدًا أن النائب الذي يمثل الحزب في القائمة الوطنية ممثلاً للحزب وكذلك الوزير، ويستطيع الحزب عزل النائب في حال لم يلتزم بقرارات حزبه ونهجه و برنامجه ، ويحل محله الذي يليه في القائمة، ولهذا نحن جميعا مطالبون بالانتخاب على أساس حزبي برامجي لتغيير تركيبة مجلس النواب.

وتحدث البطاينة عن وجود إرادة سياسية بالذهاب نحو مشروع الإصلاح السياسي، والذي يتميز هذه المرة بضمان جلالة الملك عبدالله الثاني لمخرجاته، كما ان قانون الأحزاب رقم 7 لسنة يجرم من يقاوم العمل الحزبي ويعطي المتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض المعنوي والمادي، إضافة الى إقرار نظام شرعنة العمل الحزبي في الجامعات، الذي أتاح المجال للشباب في الجامعات بحرية.

واكد البطاينة أن إرادة هي العشيرة السياسية لكل أعضائها، والعشيرة التي لا تدافع عن أعضائها غير جديرة بأن تكون عشيرة، مؤكدًا أننا في إرادة مسؤولين عن كل عضو في حزب إرادة.

وبين انه عند انضمام أي طالب جامعي للحزب يتم التأكيد على ضرورة نبذ الجهوية والمناطقية، فهذا الوطن ملك لنا جميعا على الشيوع فكل متر مربع ملك لنا جميعا ونحن مطالبون بالمحافظة على وطننا وحماية وصونه.

وبين البطاينة ان المواطن الأردني أمامه ثلاث خيارات إما الدخول بأحزاب هلامية ديكورية هدفها الانتخابات فقط، والثاني أحزاب برامجية حقيقية ونحن في إرادة ضمن هذا النوع، والثالث البقاء على هامش المشهد، وهنا فإن الطبيعة لا تقبل الفراغ ونتذكر جميعا أن مجالسنا لم ينتجها ال 29 بالمئة الذين شاركوا بالانتخابات إنما ال 71 بالمئة الذين لم يشاركوا بالعملية الإنتخابية.

وتحدث في بداية اللقاء عميد الكلية الأستاذ الدكتور وائل الربضي حيث قال ان كلية عجلون الجامعية كواحدة من كليات جامعة البلقاء التطبيقية تحرص دائما في نشاطاتها وفعالياتها على استضافة الشخصيات الوطنية ويأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات السياسية الحزبية التي تُعقد في الكلية للمساهمة في زيادة الوعي الحزبي لدى أبناءنا الطلبة، كما تحدثت عضو الحزب النائب الدكتورة صفاء المومني وحضر اللقاء رئيس فرع حزب إرادة في عجلون فخري المومني وعضو الحزب عامر القضاة.