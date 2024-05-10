30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وطنا اليوم:أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف داخل مدينة القدس المحتلة، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان لها، أن نحو 30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بتشرين الأول الماضي، تشدد قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها التعسفية على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.