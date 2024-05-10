اليونان تفتح أبوابها للمصريين من أجل العمل في القطاع الزراعي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، فتح الباب لاستقدام عمال مصريين، خلال الصيف المقبل، للعمل في وظائف الزراعة، بصورة مؤقتة، بناء على اتفاق بين البلدين.

ويأتي الاتفاق، لمواجهة نقص العمالة في اليونان بقطاع الزراعة، وبعد صعوبات اقتصادية تعرضت لها البلاد.

وتسبب نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان، وقواعد الهجرة الصارمة في مواجهة اليونان مصاعب بالعثور على عشرات الآلاف من العمال، لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.

وستستقبل اليونان نحو خمسة آلاف عامل موسمي، في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.

وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق “المفيد للطرفين” ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.

ورغم أن الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييدا واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.

واجتمع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

وقال مسؤولون مصريون، إن بلادهم تستحق التقدير، لمنعها المهاجرين من الانطلاق من سواحلها الشمالية، عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016.