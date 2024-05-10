بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

اليونان تفتح أبوابها للمصريين من أجل العمل في القطاع الزراعي

منذ 17 ثانية
اليونان تفتح أبوابها للمصريين من أجل العمل في القطاع الزراعي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، فتح الباب لاستقدام عمال مصريين، خلال الصيف المقبل، للعمل في وظائف الزراعة، بصورة مؤقتة، بناء على اتفاق بين البلدين.
ويأتي الاتفاق، لمواجهة نقص العمالة في اليونان بقطاع الزراعة، وبعد صعوبات اقتصادية تعرضت لها البلاد.
وتسبب نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان، وقواعد الهجرة الصارمة في مواجهة اليونان مصاعب بالعثور على عشرات الآلاف من العمال، لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.
وستستقبل اليونان نحو خمسة آلاف عامل موسمي، في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق “المفيد للطرفين” ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.
ورغم أن الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييدا واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.
واجتمع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وقال مسؤولون مصريون، إن بلادهم تستحق التقدير، لمنعها المهاجرين من الانطلاق من سواحلها الشمالية، عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:24

طائرة مروحية تجلي جنودا هاجمهم سرب دبابير في غزة

14:47

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا الموعد.. وهذه أضرارها

14:00

التلفزيون البلجيكي يقطع تغطية يوروفيجن لبث رسالة احتجاج ضد الاحتلال

13:50

إغلاق المعابر يقطع شريان الحياة عن غزة .. كارثة إنسانية عميقة في القطاع

13:39

القسام تنصب الكمائن .. حدث أمني صعب في معارك غزة

13:31

رغم تهديد بايدن.. شحنات سلاح أميركية في الطريق لإسرائيل

11:55

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للأردن

11:45

وفيات الجمعة 10-5-2024

11:39

بعد توعد النجباء.. فصائل عراقية تقصف إيلات

11:25

رئيس الأركان الأمريكي السابق: قتلنا الكثير من الأبرياء ولا يحق لنا انتقاد إسرائيل

10:47

ما هو شرط حماس الجديد الذي قدمته في المفاوضات؟

10:42

وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيمات

وفيات
وفيات الجمعة 10-5-2024وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيماتالدكتور موسى المهيرات العبادي ( أبو فارس)معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامدوفيات الخميس 9-5-2024