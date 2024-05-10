التلفزيون البلجيكي يقطع تغطية يوروفيجن لبث رسالة احتجاج ضد الاحتلال

وطنا اليوم:قطعت هيئة الإذاعة العامة الوطنية البلجيكية٬ تغطيتها لنصف نهائي مسابقة يوروفيجن مساء أمس الخميس٬ لعرض رسالة تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقام موظفو التلفزيون البلجيكي بقطع بث يوروفيجن خلال الأغنية الإسرائيلية. وبثوا رسالة احتجاج قالوا فيها: “هذا عمل نقابي.. ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل.. والانتهاكات ضد الصحفيين.. لهذا السبب قمنا بقطع النقل المباشر.. أوقفوا إطلاق النار الآن.. أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وقالت نقابة موظفي التلفزيون البلجيكي التي تقف وراء هذا التحرك: “عدم القيام بأي شيء والاكتفاء بالمشاهدة، لم يعد خيارا”.

وتم بثت هذه الرسالة إلى الشاشات في جميع أنحاء بلجيكا في بداية العرض في ليلة الخميس، الذي تأهلت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى النهائي الكبير للمسابقة٬ والذي سوف يقام السبت القادم.

قبل بدء العرض المباشر الثاني لمسابقة الأغنية الأوروبية 2024، عرض على التليفزيون البلجيكي الناطق بالهولندية٬ شاشة سوداء مع رسالة موجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

تقول العبارات: “هذا إجراء نقابي” نحن ندين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تدمر دولة إسرائيل حرية الصحافة. لهذا السبب نقطع الصورة للحظة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، في وقت سابق؛ إن بلادها تدرس فرض عقوبات إضافية على الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.

وانتقدت في منشور لها، الاثنين الماضي، على منصة “إكس”، خطة الاحتلال في شن هجوم على مدينة رفح بالقطاع.

وحذرت المسؤولة البلجيكية من أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح، قد يؤدي إلى مجزرة٬ وأضافت أنها تعتزم التواصل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، بالتوازي مع دراسة بلادها فرض عقوبات إضافية على إسرائيل.

وكانت “دي سوتر” قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي، أن بلادها ستقود مبادرة مراجعة الاتفاقية التي تمنح الاحتلال امتيازات تجارية في سوق الاتحاد الأوروبي، قبل أن يقر مجلس العاصمة البلجيكية بروكسل، مقترحا يحظر المشتريات العامة للمنتجات المصنعة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.