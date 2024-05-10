توقعات بارتفاع أسعار البن عالميا 25%

وطنا اليوم:تترقب السوق العالمية ارتفاع أسعار البن بنسبة 25% في أعلى مستوى لها خلال الـ45 عاما الماضية على خلفية تراجع محاصيل بن “روبوستا” في فيتنام، حسب بيان عن المنظمة الدولية للقهوة.

وسيسجل بن القهوة من صنف “روبوستا” ارتفاعا بعد المشاكل التي مرّ بها أكبر منتج في فيتنام الذي انخفضت صادراته من القهوة إلى الأسواق العالمية بنسبة 20%، والمحصول السيئ للموسم الثاني على التوالي مع وجود صعوبات في الإمدادات.

وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في أسعار أنواع القهوة أمر لا مفر منه ومن المتوقع حدوث ارتفاع أكبر في أسعار القهوة “الرخيصة”.

وذكرت صحيفة “إزفستيا” أن النقص في العرض تسبب في ارتفاع أسعار الجملة لقهوة “روبوستا” إلى أعلى مستوياتها منذ 45 عاما.

وفي أبريل الماضي ارتفعت الأسعار الفورية في الأسواق الرئيسية بنسبة 16.8٪ إلى 19365 دولارا للرطل (427 دولارا لكل 1 كيلوغرام)، وهو أعلى مستوى منذ عام 1979.

وذكر تقرير المنظمة الدولية للقهوة مواجهة سوق القهوة العالمية نقصا كبيرا في إمدادات “روبوستا” إذ يقدر إنتاجها العالمي خلال العامين 2023/24 بنحو 60.9 مليون كيس بزنة 60 كغ للواحد، بانخفاض نسبته 8.1٪ عن العام السابق.

ويوضح تقرير المنظمة أن السبب الرئيسي لمشاكل فيتنام أكبر منتج ومصدر للروبوستا هو فشل المحاصيل في الموسمين الماضي والحالي وانخفاض الإنتاج بنسبة 34.4٪.

تجدر الإشارة إلى أن فيتنام تلبي حوالي ثلث إمدادات العالم من بن “روبوستا”.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج في فيتنام خلال عامي 2023/24 إلى 16.5 مليون كيس فقط بسبب الظروف الجوية السيئة وانخفاض إنتاج الأشجار المعمّرة