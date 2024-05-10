السعودية: بطاقة نسك إلزامية لكل حاج

وطنا اليوم:أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلزامية بطاقة “نسك” الذكية لكل من يدخل المشاعر المقدسة، سواء أكان حاجا أو من المنظمين الذين يديرون شؤون الحجاج أو العمال.

وقالت الوزارة في سلسلة منشورات لها على صفحتيها في (فيسبوك) و(إكس)، إنه لا توجد استثناءات في هذا الأمر، ومن يخالف هذا الإجراء يعرض نفسه لعقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج.

وأضافت إن بطاقة “نسك” الذكية، بإمكانها التمييز بين الحجاج النظاميين وغير النظاميين، ومن لا يحمل البطاقة لا يمكنه دخول المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، دشنت الأسبوع الماضي بطاقة “نسك” الذكية بنسختين ورقية يحملها الحاج، وأخرى رقمية يتم الوصول إليها عبر مسح الرمز الموجود على البطاقة الورقية باستخدام كاميرا الهاتف.

وتحتوي البطاقة على العديد من الخدمات التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم، وتساعدهم على التنقل بسلاسة، كما يمكن من خلالها تلقي التنبيهات حول مواعيد التفويج، وتتيح للحجاج تقييم الخدمات المقدمة لهم ورفع الشكاوى.