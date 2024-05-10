بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن إمكانية نشر مراقبة دولية في غزة

منذ ساعة واحدة
جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن إمكانية نشر مراقبة دولية في غزة

وطنا اليوم:عقد أعضاء مجلس الأمن، الليلة الماضية، مشاورات مغلقة حول “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين” بطلب من الاتحاد الروسي.
واستمع الأعضاء إلى إحاطة من رئيس بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، اللواء باتريك غوتشات.
واقترح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس مؤخرًا، أن تقوم هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (مقرها القدس المحتلة) بمراقبة وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس.
والمراقبون العسكريون الذين يعملون بموجب ولاية الهيئة الأممية لمراقبة الهدنة غير مسلحين ومدربون على مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار واتفاقات فض الاشتباك ذات الصلة بمناطق عملياتهم والإبلاغ عنها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:47

ما هو شرط حماس الجديد الذي قدمته في المفاوضات؟

10:42

وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيمات

10:36

توقعات بارتفاع أسعار البن عالميا 25%

10:31

التربية: اختبار تقييمي لطلبة الثالث الأساسي الأسبوع المقبل

10:25

مطالب بمعالجة خطورة طريق إربد – عجلون

10:12

السعودية: بطاقة نسك إلزامية لكل حاج

09:48

رجل مغربي يستقيظ ويخرج من التابوت قبل دفنه

09:32

الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل طلبة بنابلس

08:03

الحبس لطبيب أردني معروف

08:02

الكاتبة والأديبه سارة طالب السهيل تحاضر في الملكية لحماية البيئة

07:55

76 جامعة إسبانية تهدد بتعليق تعاونها مع إسرائيل

06:51

الأردن يسير ٤١ شاحنة من المواد الغذائية لأهلنا في غزة

وفيات
وفاة نائب رئيس الوزراء السابق علي السحيماتالدكتور موسى المهيرات العبادي ( أبو فارس)معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامدوفيات الخميس 9-5-2024الجامعة الأردنية تنعى احدى موظفاتها بعد ولادة 3 توائم