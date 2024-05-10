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هذه المناطق المناسبة للرحلات في الأردن الجمعة

منذ 11 ثانية
هذه المناطق المناسبة للرحلات في الأردن الجمعة

توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة في الأردن نهار الجمعة.

وأضافت أن الأجواء تكون حارة نسبياً وجافة في عموم مناطق الأردن، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المرتفعة في سماء المملكة.

 

وأشار “طقس العرب” إلى أن المرتفعات الجبلية، وخاصة مرتفعات عجلون والبلقاء، ستكون الأماكن المناسبة للرحلات الجمعة، حيث ستكون الأجواء معتدلة في الصباح، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة العظمى حوالي 34 درجة مئوية هناك.

 

وبين أنه مع ساعات ظهر وعصر الجمعة، قد يصبح الطقس حارًا نسبيًا، لكن مع ساعات المساء والليل، من المتوقع تزايد نسبة الغبار في الأجواء بشكل متفاوت


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