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بعد اعتدائها على طفل من ذوي الإعاقة .. المدعي العام يقرر ايقاف المعلمة اسبوعاً على ذمة القضية

منذ ساعتين
بعد اعتدائها على طفل من ذوي الإعاقة .. المدعي العام يقرر ايقاف المعلمة اسبوعاً على ذمة القضية

وطنا اليوم_باشر مدعي عام إربد التحقيق بقضية اعتداء معلمة في مركز خاص لتعليم ذوي الإعاقة على حدث من ذوي الإعاقة.

وقرر المدعي العام إيقاف المعلمة أسبوعاً واحدًا على ذمة القضية.

ووجه المدعي العام للمتهمة الاعتداء بالأذى الجسدي على شخص من ذوي الإعاقة ، و الإيذاء.

وتواجه المتهمة إمكانية الحبس لمدة تصل الى سنة واحدة بحسب قانون حماية ذوي الإعاقة.

وفي وقت سابق ، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا منذ يوم الاربعاء التحقيقات في فيديو جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي ظهرت خلاله إحدى المعلِّمات في مركز خاص للمعاقين تقوم بالاعتداء بالضّرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المُعاقين .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما جرى استدعاء كلٍّ من المعلّمة ومديرة المركز وأحيلت القضيّة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


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