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مصر تجدد تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد برفح الفلسطينية

منذ 23 ثانية
مصر تجدد تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد برفح الفلسطينية

وطنا اليوم_قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن مصر تجدد تحذيرها لكل الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية.

ويأتي التحذير المصري بعد أن كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من الآثار الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 

وأكد السيسي خلال لقاء جمعه الخميس برئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، على أن هذه العمليات تسببت بحرمان الشعب الفلسطيني من “شريان الحياة الرئيسي” لهم، وتُعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر مصري، مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين والأسرى امتدت يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

 

وقال المصدر، إن الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين.

 

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.


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