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توضيح من مركز التربية الخاصة في إربد

منذ دقيقة واحدة
توضيح من مركز التربية الخاصة في إربد

وطنا اليوم_أكد مالك مركز تربية خاصة في محافظة إربد، رفض لحادثة اعتداء إحدى معلماته على طفل من ذوي الإعاقة بالضرب، مؤكدا أنه يستنكر سلوكها الذي يعتبر تصرف فردي وغير مسبوق في المركز.

 

وقال مالك المركز رعد الأفغاني، إن إدارة المركز قدمت شكوى لدى المدعي العام بحق المعلمة، رغم رفض ذوي الطفل تقديم شكوى بحقها، مبينًا أن المعلمة بدأت العمل في المركز منذ شهر، وسبق ذلك فترة تدريب تطوعي لمدة ستة أشهر.

 

وأشار إلى أن إدارة المركز تتابع بشكل دوري تسجيل كاميرات المراقبة داخل كل غرفة صفية، لكنها لم ترصد لحظة صفع الطفل.

 

وأضاف أن المعلمة سارعت إلى حذف مقطع الفيديو دون علم إدارة المركز، بعد أن قامت بنشره عبر حساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دون علم إدارة المركز .


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