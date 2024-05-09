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سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

منذ ساعة واحدة
سلوفينيا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم_باشرت سلوفينيا اليوم الخميس، بعملية الاعتراف دبلوماسيا بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أنها سترسل مرسوما إلى البرلمان للموافقة عليه بحلول منتصف حزيران المقبل.

وقال رئيس الوزراء روبرت غولوب، في مؤتمر صحفي، إن مرسوم الاعتراف بفلسطين، جزء من جهود الحكومة لإنهاء الفظائع غير المقبولة في غزة بأسرع وقت ممكن، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وأضاف غولوب: “تتحمل سلوفينيا، باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، مسؤولية أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه في الماضي. لهذا فإن أعين العالم بأسره تتجه نحو حدث اليوم، لقد بحثنا عن التوازن في طريق سلوفينيا إلى الأمام، التوازن بين مصالح العالم الغربي والعالم العربي وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح تعييننا في مجلس الأمن”.

وتابع : “سنواصل متابعة التقدم فيما يتعلق بمحادثات السلام، وإطلاق سراح الرهائن وإصلاح السلطة الفلسطينية”.

وحثت سلوفينيا “إسرائيل” على وقف هجومها على غزة محذرة من أن التهديد بشن هجوم على مدينة رفح سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.


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