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الدفاع المدني يخمد حرائق لمساحات كبيرة من الأعشاب ويحذر من حوادث الغرق واللدغات

منذ 13 ثانية
الدفاع المدني يخمد حرائق لمساحات كبيرة من الأعشاب ويحذر من حوادث الغرق واللدغات

وطنا اليوم_

سيطرت مديرية الدفاع المدني اليوم على حرائق أتت على مساحات كبيرة من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والأشجار الحرجية والمثمرة في بعض محافظات المملكة 

 

وبينت عدم وقوع أي اصابات في الارواح خلال التعامل مع هذه الحرائق. 

 

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها اليوم من الحوادث الموسمية وما يصاحبها من ارتفاع لدرجات الحرارة والتي قد ينجم عنها نشوب الحرائق أو الغرق في البرك والمسطحات المائية أو لدغات الزواحف والحشرات.

 

وأكدت المديرية على أهمية اتباع السلوك السليم خلال الرحلات التنزهية، وعدم السباحة في المسطحات المائية الغير مخصصة لذلك كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية.

 

 كما دعت الى ضرورة حفظ الاطعمة بالشكل الصحيح وعدم تعرضها لاشعة الشمس المباشرة تجنباً لحوادت التسمم الغذائي، وضرورة الإبتعاد عن أماكن الاعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالافاعي والعقارب.

 

 وشددت المديرية على عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الكثيفة ، وإبعاد مصادر الاشتعال عن متناول أيدي الأطفال، والتخلص من بقايا النار المخصصة للشواء بالشكل الصحيح اما عن طريق الطمر بالتراب أو سكب المياه عليها والتأكد من اطفائها.

 

 واشارت المديرية الى جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) اذا دعت الحاجة لذلك


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