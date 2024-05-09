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ألف حادث مروري بالأردن في 2023

منذ 32 ثانية
ألف حادث مروري بالأردن في 2023

وطنا اليوم_كشف الأمن العام عن وقوع 170 ألف حادث مروري بالأردن خلال العام 2023 نتج عنها 560 حالة وفاة و826 إصابة بليغة.

وقال المعهد المروري التابع للأمن العام ان كلفة الحوادث بلغت 321 مليون دينار.

وأوضح ان 96.2% من الحوادث المرورية خلال العام 2023 سببها العنصر البشري.

وتابع المعهد ان الأمن العام أنجز الشق الرقابي بنسبة 100% على 81 موقعاً خطراً حددتها الدراسات مرورية، ويجري العمل لإنهاء الشق الهندسي من خلال الشركاء المعنيين.

 

وتحدث بان نظام النقاط المرورية ركز على المخالفات الخطرة والتي تم تحديدها بــ31 بند مخالفة لكل منها نقاطاً من نقطة إلى 6 نقاط حسب جسامة المخالفة.

وذكر ان الغاية الأسمى للأمن العام هي الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكل الجهود والإجراءات المتخذة هي لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المجتمع.

وزاد ان انخفاض مؤشر الحوادث المرورية، وارتفاع نسبة الالتزام بعد تطبيق معدل قانون السير، واستحداث مساق خاص للسلامة المرورية يدرس في 9 جامعات.

ولفت إلى ان مديرية الأمن العام اهتمت بتطوير المعهد المروري ليعمل بمحاور تدريبية، وبحثية، وتوعوية، ويقدم خدمات للمواطنين والمؤسسات، ندعو للاستفادة منها.


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