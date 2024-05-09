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نتنياهو يرد على بايدن : نحن أقوى بكثير وسنقاتل بأظافرنا

منذ ساعة واحدة
نتنياهو يرد على بايدن : نحن أقوى بكثير وسنقاتل بأظافرنا

وطنا اليوم:تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الخميس) للمرة الأولى عن وقف إمدادات الأسلحة من قبل الولايات المتحدة، قائلاً في مقطع فيديو نشره: “نحن عشية الاستقلال” . في حرب الاستقلال قبل 76 عاماً، كنا قليلين مقابل كثيرين. لم تكن لدينا أسلحة، وكان هناك حظر على الأسلحة على إسرائيل، ولكن بعظمة الروح والشجاعة والوحدة في داخلنا – انتصرنا. اليوم نحن أقوى بكثير. نحن مصممون ومتحدون على هزيمة عدونا.
واضاف “إذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسوف نقف وحدنا. لقد قلت بالفعل أنه إذا اضطررنا إلى ذلك، فسوف نقاتل بأظافرنا. ولكن لدينا أكثر من مجرد أظافر”.
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت قوله إن “الرئيس بايدن صديق لدولة إسرائيل، لكن إعلانه بشأن وقف السلاح خطأ، إذا كنت تريد ألا تتكرر مجزرة 7 أكتوبر، عليك أن تدعم الكيان في هذا الوقت العصيب”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي إن قيام إسرائيل بعملية كبرى في رفح لن يحقق هدف واشنطن وتل أبيب إلحاق الهزيمة بحركة حماس الفلسطينية في غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي: “اجتياح رفح… لن يحقق هذا الهدف”.
وفي وقت سابق، أعربت الحكومة الإسرائيلية في محادثات مغلقة مع مسؤولين أميركيين عن “إحباطها العميق” إزاء قرار منع إرسال شحنة أسلحة أميركية إلى إسرائيل.
“رسالة الإحباط” التي شرحها 3 أشخاص من الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مفصل لصحيفة “بوليتيكو”، على دراية بالمناقشات التي جرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هي علامة على أن “العلاقات الأميركية الإسرائيلية متوترة إلى حد غير مسبوق”.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، مثل آخرين لم تكشف “بوليتيكو” عن هويتهم للحديث عن تفاصيل لحظة دبلوماسية حساسة كهذه، إن الولايات المتحدة وجدت أنه من “المثير للدهشة بعض الشيء” أن إسرائيل منزعجة من التسريبات المتعلقة بوقف إرسال الأسلحة، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين هم أول من أكد ذلك لموقع “أكسيوس” خلال عطلة نهاية الأسبوع.


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