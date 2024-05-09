طرح عطاء تعبيد طرق داخلية بمخيم البقعة

وطنا اليوم:طرحت دائرة الشؤون الفلسطينية، عطاء تعبيد طرقات داخل التجمعات السكانية، في حدود لواء عين الباشا، وخارج حدود البلدية في مخيم البقعة بالخلطة الإسفلتية الساخنة، وذلك ضمن مخصصات مجلس محافظة البلقاء للعام الحالي 2024.

وثمن رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة، سرعة الاستجابة من دائرة الشؤون الفلسطينية لمطالب مجلس المحافظة، بتنفيذ طرح العطاءات والمشاريع من خلال إصدار مستندات الالتزام المالي، خلال أسبوعين من تاريخ إصدار .