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مصدر : محادثات القاهرة انتهت وعملية رفح ستسير وفق المخطط

منذ 15 ثانية
مصدر : محادثات القاهرة انتهت وعملية رفح ستسير وفق المخطط

وطنا اليوم:قال مسؤول إسرائيلي كبير الخميس إن إسرائيل قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين وإنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة انتهت.
وأضاف المسؤول أن الوفد الإسرائيلي سيغادر القاهرة وأن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من قطاع غزة وفق المخطط.
كما قال مصدر أميركي مطلع على مفاوضات الأسرى، إنه تقرر وقف المحادثات بشكل مؤقت بسبب الوضع الحالي في رفح.
وأضاف المصدر أن وفد حماس توجه للدوحة وبقيت وفود إسرائيل وقطر ومصر في القاهرة.
وأشار إلى أن مدير السي آي إيه في طريقه من القاهرة للولايات المتحدة كما كان مقررا.


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