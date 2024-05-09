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رئيس بلدية الرصيفة للمتأذين من المبيد الحشري: البسوا كمامات

منذ 7 ثواني
رئيس بلدية الرصيفة للمتأذين من المبيد الحشري: البسوا كمامات

وطنا اليوم:تقوم أجهزة البلديات في مختلف محافظات المملكة برش مواد المبيد الحشري للحد من انتشار الحشرات التي تزداد في هذا الوقت من العام.
ويبدأ عمل هذه الأجهزة في وقت متأخر من الليل مما يتسبب به رش هذه المواد من ازعاجا للمارة، وخطورة استنشاقها.
وردت شكاوى من قبل مواطنين لواء الرصيفة محافظة الزرقاء، برش كوادر البلدية المبيد الحشري في وقت مبكر من اليوم ما تسبب بإنزعاج اهالي المنطقة.
وبدوره قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي إن المبيد الحشري مرخص بعطاء رسمي وتقوم البلدية بشرائه من شركات راعية ورسمية.
واشار الزيناتي في تصريحات إلى أن رش الديزل المحروق يكون للبلديات الفقيرة وليس لبلدية الرصيفة.
ونفى رش الأجهزة المعنية المبيد في وقت مبكر من اليوم، وقال إن موعد الرش محدد ومعلن عنه على صفحة البلدية، وعادة ما يكون بعد الساعة التاسعة، مؤكداً على أنه يتم تقسيم الرش على 5 مناطق في لواء الرصيفة بالإضافة إلى منطقة سيل الزرقاء.
وأضاف أن من يتأذى من مثل هكذا مواد عليه الالتزام بوضع الكمامة، موضحاً أنه لا يستطيع حرمان مدينة يتواجد بها مليون مواطن من خدمة رش المبيد، بسبب انزعاج مجموعة من الناس.
ونوه إلى أن الحشرات والقوارض تنتشر في فصل الصيف، وأنه يجب مضاعفة الجهود للقضاء على أكبر قدر ممكن من الحشرات، مشدداً على أن سيل الزرقاء بؤرة لتكاثر الحشرات، وهو يمر بمنتصف مدينة الرصيفة. مما يجعل هناك خصوصية لهذه منطقة.
واستطرد أنه إذا تركت المدينة من غير رش ستنتشر أمراض مثل الملاريا، وانتشار حشرات مؤذية.
وختم أن المواد التي ترش لا تؤثر على صحة المواطن، وأنه لم يسمع بأحد توفى من جراء رش مبيد حشري


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