بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

منذ 12 ثانية
القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 9 أيار 2024، (7) إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، ثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 93 إنزالاً جوياً، 242 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:37

وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن للمرة الأولى منذ 21 عاما

16:19

إغلاق المركز الذي جرى الاعتداء فيه على طفل من ذوي الإعاقة

16:15

تحذيرات من الوقوع في فخ التضليل الإسرائيلي حول العدوان على رفح

15:48

هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهل الصيدلة في برنامج البكالوريوس في جامعة البترا

15:43

وزير الصحة يفتتح مركزي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

15:24

4.8 دينار الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

15:16

الخصاونة: الملك يعمل على فتح جميع المعابر لتصل المساعدات إلى غزة

15:06

الدم بالدم .. حقيقة لقطة الاحتفال بمقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر

14:55

سندكّ هيبة جيشكم .. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

14:48

التربية : اعتداء معلمة على طالب من ذوي الإعاقة غير مقبول

14:10

مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية وجامعة دهوك بإقليم كردستان

14:04

ورشة عمل حول الدور الرقابي على المطاعم السياحية

وفيات
معالي العين جمال الصرايرة ينعي ابن عمه الباشا حامدوفيات الخميس 9-5-2024الجامعة الأردنية تنعى احدى موظفاتها بعد ولادة 3 توائموفيات الأربعاء 8-5-2024وفيات الثلاثاء 7-5-2024