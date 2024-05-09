إغلاق المركز الذي جرى الاعتداء فيه على طفل من ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:قرر محافظ إربد رضوان العتوم، الخميس، إغلاق مركز خاص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة إربد، وذلك بعد حادثة اعتداء إحدى المعلمات على طفل فيه.

وأظهر مقطع فيديو إقدام إحدى المعلمات على الاعتداء على طفل من ذوي الإعاقة، في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة إربد.

ونشر المركز الفيديو أمس الأربعاء عن طريق الخطأ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفه.

وأصدرت نقابة أصحاب مراكز التربية الخاصة بيانا، الخميس، استنكرت فيه الإساءة للأشخاص من ذوي الإعاقة والتنمر مهما كان مصدره أو سببه.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا منذ أمس الأربعاء التحقيقات في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه معلمة في مركز خاص للمعاقين تعتدي بالضرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المُعاقين.

وأضاف أنه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعائه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما جرى استدعاء كل من المعلمة ومديرة المركز