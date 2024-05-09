وزير الصحة يفتتح مركزي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

وطنا اليوم:افتتح وزير الصحة فراس الهواري، الخميس، مركزين صحيين أوليين في حي نزال وخشافية الدبايبة، بمحافظة العاصمة بتكلفة 1,1 مليون دينار.

ويحتوي مركز صحي حي نزال الأولي الذي بلغت تكلفته 920 ألف دينار من موازنة اللامركزية، وبمساحة بناء نحو 800 متر مربع، على عيادات للطب العام وطب الأسرة وطب الأسنان وتقويم أسنان والأمومة والطفولة والمطاعيم والأشعة ومختبر وقسم للإسعاف والطوارئ، ويقدم خدماته لنحو 400 ألف شخص.

فيما يحتوي مركز صحي خشافية الدبايبة، والذي تم إعادة تأهيله من صيانة وتوسعة من موازنة اللامركزية بتكلفة 225 آلاف دينار، على عيادات للطب العام وطب الأسرة وطب الأسنان والأمومة والطفولة والمطاعيم ومختبر وقسم للإسعاف والطوارئ، ويقدم خدماته لنحو 60 ألف شخص.

وأكد الهواري استمرار وزارة الصحة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية التابعة لها بهدف تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية في مناطق المملكة كافة ورفع مستويات تقديمها وتحقيق رضا متلقي الخدمة.

وقال “على الرغم من الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية لمستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، إلا أنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لتطوير هذه البنية التحتية، حيث إن هناك مراكز صحية قديمة ومراكز صحية مستأجرة نسعى جاهدين لإيجاد الوسائل المناسبة والموارد الكافية لاستبدالها بمباني جديدة تلبي الطموح وتمكننا من تقديم الخدمة الصحية الفضلى للمواطن”.

وأشار الهواري إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، لافتا إلى أنه تم افتتاح 11 مركزا صحيا في 8 محافظات، وتوسعة مركزين صحيين آخرين، وافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي، وتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى النديم، وافتتاح مركزي أسنان تخصصية في مأدبا والرمثا، وافتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إضافة إلى وضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى معان الحكومي، ووضع حجر الأساس لمركز صحي غور المزرعة الذي تنفذه جمعية همتنا بدعم من المتبرعين، إضافة إلى حصول مستشفيات البشير على الاعتمادية.

وأشاد الهواري بالدور الذي تقوم به مجالس المحافظات لخدمة المجتمعات المحلية ودعم مشاريع وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن افتتاح المركزين الصحيين في العاصمة تأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وحضر افتتاح المركزين الصحيين الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، ونائب محافظ العاصمة متصرف لواء القصبة طايل المجالي وعدد من نواب محافظة العاصمة في الدائرتين الثانية والرابعة ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من رؤساء اللجان فيها ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية رياض الشياب ومدير صحة العاصمة طه التميمي.