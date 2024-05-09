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سندكّ هيبة جيشكم .. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

منذ ساعتين
سندكّ هيبة جيشكم .. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

وطنا اليوم:نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا اليوم الخميس يظهر استعدادها لمواصلة الحرب.
وأظهر الفيديو -الذي حمل “سندك هيبة جيشكم”- مقاتلي القسام وهم يجرون عمليات الرصد وتذخير بطاريات الصواريخ وقذائف الهاون تمهيدا لإطلاقها.
وتناول المقطع -الذي تم تصويره بجودة عالية واحترافية- عملية إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون في جهات مختلفة وبتنظيم عسكري لافت في إحدى مناطق قطاع غزة.
وجاء الفيديو بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي القطاع، والذي قالت حماس إنه لن يكون نزهة، مؤكدة أنها ستلحق بالإسرائيليين هزيمة لا تقل عن تلك التي ألحقتها بهم في مختلف مناطق غزة.

 


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