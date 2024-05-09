التربية : اعتداء معلمة على طالب من ذوي الإعاقة غير مقبول

وطنا اليوم:علقت وزارة التربية والتعليم على حادثة اعتداء معلمة على أحد الطلبة في أحد مراكز التربية الخاصة في مدينة إربد.

وأكدت الوزارة في بيان الخميس، رفضها بأي شكل من الأشكال مثل تلك التصرفات الفردية والتي لا تمثل توجهات وسياسات الوزارة في الاهتمام بهذه الفئة الغالية وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة لهم.

وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بحزم مع كل من يخالف رؤية ورسالة الوزارة في ضرورة التعامل بأسلوب تربوي يحترم مشاعر المتعلم ويأخذ بيده نحو تحقيق أهدافه.