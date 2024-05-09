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ورشة عمل حول الدور الرقابي على المطاعم السياحية

منذ 29 ثانية
ورشة عمل حول الدور الرقابي على المطاعم السياحية
وطنا اليوم:عقدت وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة و جمعية المطاعم السياحية اليوم ورشة عمل اليوم في فندق سنشري بارك- عمان للحديث عن الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الوزارة.
واكد مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة في الوزارة السيد محمد المجالي على دور الوزارة في دعم الاقتصاد المحلي، وأهمية قطاع المطاعم كرافد له، وأن الوزارة تعمل بالتشاركية مع كافة القطاعات للمحافظة على الاستثمارات وتطوير وتوحيد اجراءات التفتيش والرقابة وتحديد المرجعيات .
واستعرض المجالي الأطار القانوني والتشريعات المعمول فيها في الوزارة لتقييم المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم سياحية وآليات التوعية والتوجية والرقابة عليها .
وتخلل اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الاراء للوصول الى قطاع خال من المخالفات تحكُمه أنظمة التفتيش الذاتي.
كما قدم كل من المهندس محمد الخالدي مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والمهندسة عبير رماضنه مساعد مدير وحدة الرقابة والتفتيش في وزارة الصناعة والتجارة عرض تقديمي حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والانظمة الصادرة بموجبة واجراءات الوزارة في تطوير منظومة التفتيش

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