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بيان من الأمن العام حول اعتداء معملة على طفل من ذوي الإعاقة

منذ 11 ثانية
بيان من الأمن العام حول اعتداء معملة على طفل من ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا منذ يوم أمس التحقيقات في فيديو جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي ظهرت خلاله إحدى المعلِّمات في مركز خاص للمعاقين تقوم بالاعتداء بالضّرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المُعاقين .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما وجرى استدعاء كلٍّ من المعلّمة ومديرة المركز واحليت القضيّة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


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