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إخماد حريقين في مادبا وإربد والأمن يحذر

منذ 9 ثواني
إخماد حريقين في مادبا وإربد والأمن يحذر

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإطفاء في مديريتي دفاع مدني مادبا وشرق إربد تمكنت من إخماد حريقين اندلعا في مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية في مناطق المشقر والحصن.
وأضاف الناطق الإعلامي في بيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريقين دون تسجيل إصابات بالأرواح.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات والحفاظ على السلامة العام وعدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية أو المثمرة، وضرورة التأكد من إخماد النيران التي يتم إشعالها أثناء الرحلات التنزهية وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة


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