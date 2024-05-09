عمان الأهلية توقع مذكرتي تفاهم مع جامعتي السليمانية والسليمانية التقنية

وطنا اليوم:ضمن فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024، وفي خطوة لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع جامعات إقليم كردستان العراق ، وقّع رئيس جامعة عمان الأهلية، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكرة تفاهم مع كل من جامعتي السليمانية والسليمانية التقنية.

وخلال حفل التوقيع أكد أ.د.حمدان حرص جامعة عمان الاهلية على تفعيل علاقاتها مع مختلف الجامعات الشقيقة والصديقة لتحقيق اهدافها في الانفتاح على العالم الخارجي وتشجيع التبادل الثقافي والأكاديمي والبحثي وتعزيز سمعة الجامعة وخريجيها.

وأضاف : انطلاقا من أهمية التعاون الدولي تم إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجانب الكردستاني، لضرورة تشجيع التبادل الثقافي والطلابي، وإقامة المشاريع والبرامج العلمية والبحثية المشتركة، لما فيه مصلحة الجانبين الأردني والكردستاني.

ومن جانبهم ، أشاد ممثلو جامعتي السليمانية والسليمانية التقنية بتوقيع هذه المذكرات، مؤكدين أنها ستسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي وتقديم الفرص التعليمية المتميزة للطلاب.

وتعكس هذه الخطوة التزام جامعة عمان الأهلية بالتواصل مع مؤسسات التعليم العالي الدولية وتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي لتعزيز تجربة التعلم والبحث للطلبة.