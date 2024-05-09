34904 شهداء و78514 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34904 شهداء و 78514 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 216 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و 110 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم