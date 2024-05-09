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أونروا : 80 ألف نزحوا من رفح الفلسطينية بحثا عن مآوى

منذ 42 ثانية
أونروا : 80 ألف نزحوا من رفح الفلسطينية بحثا عن مآوى

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجرّت قسريا قرابة 80 ألف فلسطيني من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء هجومها قبل 3 أيام.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، يُطلب من الفلسطينيين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”.
وكانت رفح تتسع على ضيق مساحتها المقدرة بقرابة 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.


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