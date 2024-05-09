سيدات الميثاق الوطني يعقدن لقاءً حوارياً في منارة إربد

وطنا اليوم:عقدت سيدات حزب الميثاق الوطني لقاءً حوارياً تحت عنوان ” حزب الميثاق الوطني ورؤيته لتمكين المرأة “،يوم أمس الاربعاء في منطقة المنارة بمحافظة إربد بتنظيم من هيئة شباب المنارة ممثلة بعضو المجلس المركزي في حزب الميثاق الوطني السيد محمود الكردي ومسؤولة المرأة في الهيئة الإدارية لفرع إربد القصبة السيدة ختام أبو مسامح .

مساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والأسرة في الحزب المهندسة مهيار تحدثت عن رؤية ومبادئ واستراتيجية حزب الميثاق الوطني والتي جاءت لتتواءم مع مسار التحديث السياسي والذي أفرز القانونين المعدلين للانتخاب والأحزاب.

هذا وقدمت كل من رئيس لجنة المرأة في المجلس الاستشاري دكتورة بتول المحيسن والسيدة ختام أبو مسامح والمهندسة ابتسام أبو سميد والسيدة هند الشرمان مداخلات من جانب الحزب فيما يخص دور الميثاق في تمكين المرأة ودعمها ومساندتها للوصول الى مركز القرار ، لكون المرأة شريك اساسي في منظومة التحديث السياسي.

ودار نقاش موسع واستفسارات من الحضور اثرت اللقاء وتم الاجابة عليها بما يتواءم مع منهجية عمل الحزب تجاه المرأة والأسرة، والتحديات التي تواجه المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة في إربد بشكل خاص.