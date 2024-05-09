التربية تحقق بمقطع فيديو لمعلمة تعتدي على طالب من ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:شكل مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الدكتور حمزة النجادات لجنة لتباشر التحقيق بمقطع فيديو لمعلمة تضرب طالب من ذوي الإعاقة بشكل مهين .

وقال النجادات في تصريح اذاعي اليوم الخميس إنه شكل لجنة مكونة من قسم التعليم الخاص والعام والإرشاد للوقوف على حيثيات المقطع .

وأكد أن تفاصيل القضية ستظهر بعد انتهاء التحقيقات، مشيراً أنه إذا ثبت المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات قاسية بحق المركز ومن قام بهذا الفعل.

وأضاف أنه سيتم أخذ شهادات من الطلبة ومن ذويهم في ذات المركز للتأكد من التزام المركز بحقوق الطلبة .

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستياء كبير مقطع لمعلمة تطرب طالب من ذوي الاعاقة بشكل مهين أثناء تعليمه نطق الحروف