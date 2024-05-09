بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

انخفاض واضح على أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

منذ 38 ثانية
انخفاض واضح على أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3299طنا، منها 2415طن خضار، و652طن فواكه، و231طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-35 قرشا، والبصل الناشف بين 15-25، والبطاطا بين 30-50، والبندورة بين 8-15، والجزر بين 25-35، والخيار بين 25-40، والزهرة بين 20-35، والليمون بين 30-50، والموز البلدي بين 50-75قرشا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:47

إغلاق جزئي على شارع الشهيد صباح الجمعة

10:44

وفيات الخميس 9-5-2024

10:10

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ألغاز الإزاحة الكبيرة في موقف بايدن .. والزلزال الملكي بواشنطن

09:57

مسيرة حاشدة لأمناء عامين!

09:55

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

09:52

الإمارات تعلن وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان

09:44

ثنائية البديل خوسيلو تعبر بريال مدريد لنهائي الأبطال

09:40

مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

09:32

تقرير أممي: الأردن وجهة مفضلة لهجرة العاملات البنغاليات

09:18

الحاج توفيق يدعو لانشاء منصة عربية للابتكار

09:13

للمرة الأولى.. بايدن يحدد شروطا على إمدادات السلاح لإسرئيل

09:08

مقتل جندي إسرائيلي في قصف من لبنان

وفيات
وفيات الخميس 9-5-2024الجامعة الأردنية تنعى احدى موظفاتها بعد ولادة 3 توائموفيات الأربعاء 8-5-2024وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024