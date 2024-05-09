انخفاض واضح على أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 3299طنا، منها 2415طن خضار، و652طن فواكه، و231طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-35 قرشا، والبصل الناشف بين 15-25، والبطاطا بين 30-50، والبندورة بين 8-15، والجزر بين 25-35، والخيار بين 25-40، والزهرة بين 20-35، والليمون بين 30-50، والموز البلدي بين 50-75قرشا.