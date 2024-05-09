وطنا اليوم:أعلنت امانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع إدارة السير سيتم اعتباراً من الساعة السادسة صباح غداً الجمعة ( 10 أيار ) ولغاية صباح السبت ( 11 أيار ) إغلاق جزئي على شارع الشهيد وبالاتجاهين للمقطع الممتد من تقاطع عين غزال ولغاية محطة طارق .
وبين مدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع ان الاغلاق الجزئي ياتي لغايات السلامة المرورية في الموقع لاستكمال الاعمال الخاصة بمحطة الامير فيصل ضمن مشروع الباص سريع التردد .
وأكد على التنسيق المروري المشترك بين الامانة وادارة السير لتوفير وسائل السلامة المرورية مع تواجد ميداني لكوادر السير بالموقع طيلة فترة الأعمال
إغلاق جزئي على شارع الشهيد صباح الجمعة
وطنا اليوم:أعلنت امانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع إدارة السير سيتم اعتباراً من الساعة السادسة صباح غداً الجمعة ( 10 أيار ) ولغاية صباح السبت ( 11 أيار ) إغلاق جزئي على شارع الشهيد وبالاتجاهين للمقطع الممتد من تقاطع عين غزال ولغاية محطة طارق .