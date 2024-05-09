بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إغلاق جزئي على شارع الشهيد صباح الجمعة

منذ 18 ثانية
إغلاق جزئي على شارع الشهيد صباح الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت امانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع إدارة السير سيتم اعتباراً من الساعة السادسة صباح غداً الجمعة ( 10 أيار ) ولغاية صباح السبت ( 11 أيار ) إغلاق جزئي على شارع الشهيد وبالاتجاهين للمقطع الممتد من تقاطع عين غزال ولغاية محطة طارق .
وبين مدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع ان الاغلاق الجزئي ياتي لغايات السلامة المرورية في الموقع لاستكمال الاعمال الخاصة بمحطة الامير فيصل ضمن مشروع الباص سريع التردد .
وأكد على التنسيق المروري المشترك بين الامانة وادارة السير لتوفير وسائل السلامة المرورية مع تواجد ميداني لكوادر السير بالموقع طيلة فترة الأعمال


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:44

وفيات الخميس 9-5-2024

10:10

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ألغاز الإزاحة الكبيرة في موقف بايدن .. والزلزال الملكي بواشنطن

09:57

مسيرة حاشدة لأمناء عامين!

09:55

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

09:52

الإمارات تعلن وفاة الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان

09:44

ثنائية البديل خوسيلو تعبر بريال مدريد لنهائي الأبطال

09:40

مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

09:32

تقرير أممي: الأردن وجهة مفضلة لهجرة العاملات البنغاليات

09:18

الحاج توفيق يدعو لانشاء منصة عربية للابتكار

09:13

للمرة الأولى.. بايدن يحدد شروطا على إمدادات السلاح لإسرئيل

09:08

مقتل جندي إسرائيلي في قصف من لبنان

09:03

الاحتلال يزعم اغتيال قائد القوة البحرية لحماس في غزة

وفيات
وفيات الخميس 9-5-2024الجامعة الأردنية تنعى احدى موظفاتها بعد ولادة 3 توائموفيات الأربعاء 8-5-2024وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024