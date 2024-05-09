مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

وطنا اليوم:نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز قوله -ردا على تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب- إن الجيش سيدخل رفح في جميع الأحوال ويمكنه فعل ذلك دون مساعدات، وفق تعبيره.

وتصر إسرائيل على اجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين رغم الرفض الأميركي والتنديد الدولي

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل علنا للمرة الأولى أمس الأربعاء من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة إذا شنت غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن “أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح… فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة”.

وتصريحات بايدن هي التصريحات العلنية الأكثر صرامة حتى الآن خلال محاولاته درء الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وأقوى حلفائها في الشرق الأوسط.

واعترف بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر أدت حتى الآن إلى مقتل 34844 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.