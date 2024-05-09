بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

منذ ساعتين
مسؤول إسرائيلي ردا على بايدن: سندخل رفح دون مساعدات

وطنا اليوم:نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز قوله -ردا على تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب- إن الجيش سيدخل رفح في جميع الأحوال ويمكنه فعل ذلك دون مساعدات، وفق تعبيره.
وتصر إسرائيل على اجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين رغم الرفض الأميركي والتنديد الدولي
وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل علنا للمرة الأولى أمس الأربعاء من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة إذا شنت غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن “أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح… فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة”.
وتصريحات بايدن هي التصريحات العلنية الأكثر صرامة حتى الآن خلال محاولاته درء الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتسلط الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وأقوى حلفائها في الشرق الأوسط.
واعترف بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر أدت حتى الآن إلى مقتل 34844 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:31

أونروا : 80 ألف نزحوا من رفح الفلسطينية بحثا عن مآوى

11:25

دحيّة الفنان سعود أبو سلطان الثوب الأبيض يملؤها الغزل والتغنّي بالجمال

11:22

الملك يعود إلى أرض الوطن

11:19

سيدات الميثاق الوطني يعقدن لقاءً حوارياً في منارة إربد

11:16

بن غفير في تغريدة : حماس تحب بايدن

11:10

ترامب يعلق على تصريحات بايدن: انتظروا حربا عالمية ثالثة

11:03

البصرة تصحو على جريمة مروعة .. أب يقتل 12 فردا من عائلته ثم ينتحر

10:52

التربية تحقق بمقطع فيديو لمعلمة تعتدي على طالب من ذوي الإعاقة

10:49

انخفاض واضح على أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

10:47

إغلاق جزئي على شارع الشهيد صباح الجمعة

10:44

وفيات الخميس 9-5-2024

10:10

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ألغاز الإزاحة الكبيرة في موقف بايدن .. والزلزال الملكي بواشنطن

وفيات
وفيات الخميس 9-5-2024الجامعة الأردنية تنعى احدى موظفاتها بعد ولادة 3 توائموفيات الأربعاء 8-5-2024وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024