مقتل جندي إسرائيلي في قصف من لبنان

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الخميس- مقتل جندي وإصابة آخر في قصف من الأراضي اللبنانية أمس.

واستشهد 3 أشخاص في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني، إن طائرات الاحتلال نفذت غارة على منزل من 3 طوابق في بلدة الخيام فدمرته ما أدى الى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة بصعوبة بحثا عن مفقودين.

وأضاف أن طائرات الاحتلال أغارت أيضا على مناطق كفركلا، وتلة الغزلان في جبل الريحان، وعيتا الشعب، ومارون الراس، فيما تعرضت أحياء سكنية في بلدات الناقورة، وعيترون وبليدا لقصف من مدفعية الاحتلال استخدم فيها قذائف فوسفورية.