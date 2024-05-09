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الاحتلال يزعم اغتيال قائد القوة البحرية لحماس في غزة

منذ ساعتين
الاحتلال يزعم اغتيال قائد القوة البحرية لحماس في غزة

وطنا اليوم:زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء تننفيذه غارة جوية أسفرت عن ارتقاء قائد قوات البحر لحركة حماس في قطاع غزة، محملاً إياه مسؤولية العديد من الهجمات على الاحتلال.
وادعى جيش الاحتلال في بيان على لسان ناطقه:”خلال تنسيق مشترك بين جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، تمكنت طائرة حربية من تصفية المدعو أحمد علي، قائد القوة البحرية لحماس في مدينة غزة”.
وأوضح البيان أن القائد “كان نشطًا خلال الحرب في تنفيذ هجمات استهدفت أراضي إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة”، بما في ذلك “في منطقة وسط القطاع”.
ولم تعلق حركة حماس على الغارة حتى الآن.
وذكرت مصادر داخل حماس لوكالة “فرانس برس” أن القائد أحمد علي، كان ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية للحركة


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