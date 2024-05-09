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الأردن ومصر يبحثان التعاون في مجالات النقل البري والبحري والسككي

منذ ساعتين
الأردن ومصر يبحثان التعاون في مجالات النقل البري والبحري والسككي

وطنا اليوم_بحث وزيرا النقل الأردني المهندسة وسام التهتموني والمصري الفريق كامل الوزير، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والبحري والسككي.

 

جاء ذلك خلال لقاء التهتموني والوزير على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية التي تبدأ اجتماعاتها غدا الخميس في القاهرة.

 

وأكدت التهتموني عمق العلاقات الأردنية المصرية والتعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية، خصوصا النقل بقطاعاته المتعددة، مشيرة الى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات النقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

 

من جهته، أثنى الوزير المصري على دوام انتظام عقد اللجان الفنية المشتركة في النقل البري والبحري، مؤكدا دورها في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر.

 

ويترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي وصل القاهرة اليوم الأربعاء الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدَّورة الثَّانية والثََلاثين للَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة.

 

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء: دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، والسِّياحة والآثار مكرم القيسي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان، والنَّقل المهندسة وسام التَّهتموني، والاتِّصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين.


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