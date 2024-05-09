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دول مهمة تتجه للاعتراف قريبا بدولة فلسطين

منذ ساعتين
دول مهمة تتجه للاعتراف قريبا بدولة فلسطين

وطنا اليوم_ذكرت تقارير إعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو/أيار الجاري.

 

وأفادت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي) أن اتصالات مكثفة جرت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تأكيد متحدث باسم مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، على استمرار هذه المحادثات.

 

تشير التقارير إلى أن دولًا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا، قد تعلن عن الاعتراف بدولة فلسطين في التاريخ المذكور.

 

وتدعم أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج مبادرة إسبانية للاعتراف بدولة فلسطين.

 

حاليًا، اعترفت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد.

 

وقد أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، أنه يتوقع أن تعترف بعض دول الاتحاد رسميًا بفلسطين.

 

وتوافقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي في اجتماع عُقد في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

 

 

 

 

 


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